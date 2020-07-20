 

Медики назвали напиток, защищающий от рака и диабета

20.07.2020, 20:30, Разное

Британские медики назвали напиток, повышающий защитные свойства организма от рака и диабета второго типа. Речь идет о кофе, потребление которого может увеличивать продолжительность жизни.
Многочисленные исследования подтверждают пользу регулярного употребления ароматного продукта для здоровья человека. Ведущие специалисты области здравоохранения считают, что кофе – один из наиболее полезных напитков на Земле. В нем содержатся различные соединения, имеющие массу преимуществ для организма, включая продолжительность жизни. Согласно результатам научных испытаний, те, кто часто пил кофе, значительно реже умирали на протяжении наблюдений, в отличие от участников, которые не потребляли напитка.

В Национальной службе здравоохранения отметили, что в кофейных зернах содержится примерно 1000 антиоксидантов, еще 100 соединений появляется во время их обжаривания. Кофейные антиоксиданты позволяют нейтрализовать действие свободных радикалов, борясь с воспалительными процессами. Исследования также подтверждают пользу кофе для профилактики возникновения диабета второго типа. У любителей кофе была замечена резистентность к инсулину, поскольку в продукте содержится хлорогеновая кислота, которая действует в качестве антиоксиданта.





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