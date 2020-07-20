Парламент Египта разрешил президенту направить войска в Ливию

20.07.2020, 20:30, Новости дня

Египетские парламентарии наделили президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси мандатом направить войска в Ливию, чтобы защитить национальную безопасность государства, сообщил парламентский источник по итогам закрытого заседания депутатов по Ливии.

«Египетский парламент дал согласие на то, чтобы армия поддержала ливийский народ. Депутаты наделили президента ас-Сиси и вооруженные силы мандатом на защиту Ливии и национальной безопасности Египта и арабских государств», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что сессия парламента проходила в рамках конституционных процедур, которые необходимы для того, чтобы «уполномочить президента предпринять необходимые шаги для защиты национальной безопасности Египта».

Отправка вооруженных сил Египта за границу должна быть согласована Советом по национальной обороне и одобрена двумя третьими депутатов парламента.

До этого Палата представителей Ливии дала разрешение на вмешательство Египта в ливийский конфликт, призвав к «согласованным усилиям между двумя братскими народами». Депутаты заявили, что необходимо «нанести поражение оккупанту».

В Ливии продолжается вооруженный конфликт между Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара и силами Правительства национального согласия Фаиза Сараджа. Египет уже объявил о готовности ввести войска в Ливию для поддержки ЛНА.

Востоковед Михаил Рощин комментировал газете ВЗГЛЯД угрозу столкновения в Ливии военных Египта и Турции.