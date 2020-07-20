 

Мнение: Путин развернет время вспять?

20.07.2020, 20:20, Разное

ТАСС уполномочили заявить, что Путин согласился перенести шествие «Бессмертного полка» на 2021 год.

Недоумеваю. А что, разве шествие «Бессмертного полка» не ежегодное мероприятие? И 9 мая 2021 года оно не планировалось? Но теперь 9 мая 2021 года пройдет отложенное шествие 2020 года? В честь 75-летия Победы?

Может, надо было просто отменить шествие по случаю 75-летия Победы? Или и вовсе промолчать?

Получилось как-то совсем мистически. Типа Путин может повернуть время вспять  и провести 9 мая  2021 года шествие «Бессмертного полка» 2020 года в честь 75-летия Победы? .

На снимке: Шествие «Бессмертного полка» в 2019 году.   Фотограия отсюда

Источник: Ирек Муртазин





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