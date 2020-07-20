 

МИД подтвердил похищение пиратами семи россиян в Гвинейском заливе

20.07.2020, 20:16, Новости дня

С танкера в Гвинейском заливе похищены семеро россиян, пираты пока не выдвигали требований, сообщили в МИД России.

«По информации посольств РФ в Абудже и Котону, 17 июля в Гвинейском заливе в 210 морских милях от побережья Бенина в нейтральных водах совершено нападение на танкер «Curacao Trader». Бандиты взяли в заложники 13 человек из 19 членов экипажа. В их числе – 7 россиян. Оператором танкера является греческая компания «Alison Management Corp», порт приписки – г. Монровия (Либерия)», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

В нападении участвовали, по данным МИД России, восемь вооруженных пиратов, при этом каких-либо требований пока не выдвигалось.

«19 июля танкер прибыл на якорную стоянку недалеко от порта Котону (Бенин). Посольства РФ в Абудже и Котону находятся в постоянном контакте с компетентными нигерийскими и бенинскими структурами, а также представителями компании-судовладельца. Принимаются все возможные меры по установлению местонахождения похищенных российских граждан и их освобождению», – заявили в МИД.

Ранее в посольстве заявили, что семь граждан РФ находятся на танкере Curacao Trader, захваченном пиратами в Гвинейском заливе. Всего похищены 13 членов экипажа.





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