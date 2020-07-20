 

Во Внуково запустили экспресс-тестирование на антитела к COVID-19

20.07.2020, 20:16, Новости дня

На этой неделе московский аэропорт Внуково предоставит пассажирам возможность платного экспресс-тестирования на антитела к COVID-19 в терминале A. Ожидание результатов займет 15-20 минут, сообщила пресс-служба аэропорта.

«Пассажиры аэропорта Внуково могут сделать экспресс-тест на антитела к SARS-Cov-2 («качественный»). Результат теста будет готов через 15-20 минут», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе, уточнив, что это платная услуга.

В настоящее время тестирование проходит с 8.30 до 13.00 в медико-санитарной части аэропорта, которая расположена недалеко от аэропорта.

«Уже на этой неделе тестирование можно будет пройти в терминале А аэропорта Внуково, медперсонал будет работать круглосуточно», – отметили в пресс-службе.

Все желающие могут пройти ПЦР-тестирование экспресс-теста на наличие коронавируса в медсанчасти аэропорта, результаты которого будут готовы в течение двух-трех дней. Также можно сдать расширенный анализ («количественный») на антитела к SARS-Cov-2 (результат за один-два дня).

Напомним, что РФПИ и Шереметьево сообщили о запуске экспресс-тестирования пассажиров на коронавирус.

С 15 июля РФ отменила карантин для прибывающих из-за границы, въезжающим необходим документ с отрицательным тестом на COVID-19.





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