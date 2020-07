Клип группы Little Big побил рекорд «Евровидения»

20.07.2020, 20:16, Новости дня

Клип группы Little Big на песню Uno, которую музыканты подготовили для выступления на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме, набрал рекордное число просмотров на официальном канале конкурса на YouTube.

«Поздравляем российских Little Big! Сейчас Uno – самое популярное видео на канале Eurovision. Клип просмотрели более 134 млн раз», – говорится на странице конкурса в Twitter.

Uno is now the most watched video EVER on the #Eurovision

pic.twitter.com/wbpv6vjF1z

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) July 20, 2020

Также в пятерку лидеров входят клип исполнительницы Лены Майер-Ландрут из Германии, набравший 64 млн просмотров, видео французского исполнителя Джесси Матадора, набравшее 61 млн просмотров, и клип шведской певицы Loreen, набравший 41 млн просмотров.

Конкурс хотели провести в Роттердаме в мае 2020 года, но «Евровидение–2020» пришлось отменить из-за распространения коронавируса. При этом российская группа Little Big считалась одним из фаворитов.

Вместо конкурса в 2020 году организаторы устроили музыкальное онлайн-шоу «Европа зажигает свет».