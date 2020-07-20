Врач Анфиса Лепехова рассказала о связи между ранним облысением и гормональными нарушениями

20.07.2020, 20:09, Разное

Врач Анфиса Лепехова рассказала, что раннее облысение, называемое еще ранней андрогенной алопецией (АГА), может иметь связь с гормональными нарушениями. Проблемы с выработкой биологически активных веществ способны привести к развитию множества различных заболеваний.

Раннее облысение может возникать у женщин и мужчин до 30 лет. Среди возможных причин возникновения ранней андрогенной алопеции – гормональные нарушения и генетическая предрасположенность. Люди с АГА должны пройти обследование у терапевта, трихолога и эндокринолога, поскольку они могут столкнуться с развитием бесплодия, метаболических синдромов, ожирением, заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Связь облысения и тестостерона была обнаружена в 1960 году доктором Гамильтоном. Он выявил, что причиной облысения может стать высокий уровень мужского гормона в организме, хотя количество тестостерона не влияет на состояние роста волос. Эксперт отметил, что на волосяные фоликулы воздействует ультрафиолетовое излучение. В результате длительного пребывания под УФ-лучами повреждается внутренняя структура волоса, что ведет к ломкости, выгоранию и потере эластичности волос. Для того, чтобы избежать этих неприятных моментов следует не забывать о солнцезащитных средствах для волос. Врач не рекомендует использовать различные стайлинговые средства на основе спирта и советует выходить на улицу в головном уборе.