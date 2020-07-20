 

Религиовед объяснил запрет последователей китайской секты в России

20.07.2020, 20:08, Новости дня

Деятельность некоторых организаций с упоминанием движения «Фалуньгун» признаны нежелательными для России, потому что литература данного движения была признана экстремистской, сообщил газете ВЗГЛЯД доктор политических наук, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

Генеральная прокуратура провела проверки и признала нежелательной для РФ деятельность шести американских и одной британской неправительственных организаций. Все они так или иначе связаны с религиозным движением «Фалуньгун», которое возникло в Китае в 90-х годах, а с 99-го запрещено на территории страны.

«Дело в том, что такое подозрительное отношение российских властей к движению «Фалуньгун» возникло уже довольно давно, еще в 2000-х годах. Формальная сторона дела заключается в том, что прошел целый ряд судов, связанный с анализом литературы данного движения, вследствии чего ее часть была признана экстремистской из-за некоторых высказываний, а также запрещенных изображений (в символике «Фалуньгун» присутствует свастика)», – говорит Лункин.

Эксперт рассказывает, что и сам в рамках одного из судебных процессов по запрету литературы «Фалуньгун» провел экспертизу, но в самом мировоззрении не обнаружил ничего экстремистского.

«Но есть и неформальная сторона, которая связана с политической подоплекой дел против «Фалуньгун». Дело в том, что «Фалуньгун» находится в жесткой оппозиции Коммунистической партии Китая», – объясняет Лункин. А поэтому, уверен он, запрет последователей секты на территории РФ связан с добрососедскими отношениями Москвы и Пекина.

Данную ситуацию Лункин сравнивает отчасти со случаем с Далай-ламой XIV, которого также давно не приглашают на территорию РФ по просьбам китайских властей.





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