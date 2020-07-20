 

Полицейские заинтересовались видео с перекрытием МКАДа танцующими людьми

20.07.2020, 20:08, Новости дня

Госавтоинспекция Москвы проверяет видео, появившееся в Сети, на котором люди перекрыли две полосы Московской кольцевой автодороги и устроили на них танцы.

«Сотрудники Госавтоинспекции Москвы проводят проверку по факту видео, опубликованного в сети интернет, в котором неустановленные лица совершили остановку на проезжей части Московской кольцевой автодороги. Устанавливаются обстоятельства, а также причастные к правонарушению граждане», – говорится в Twitter Госавтоинспекции.

Ранее «Москва 24» опубликовала видео, на котором запечатлено, как неизвестные на нескольких машинах остановились посередине дороги на МКАД и начали танцевать.

«На две полосы остановились, танцуют, и их объезжают машины. И это все на МКАД, где машины летят со скоростью 110 километров в час», – рассказала Светлана.





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