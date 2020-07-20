Мнение: Народная власть до революции, застой в России и вопрос о причинах коллективизации

20.07.2020, 20:06, Разное

1. К вопросу о том, когда власть была более народной — до 1917, когда всенародно избранная династия Романовых пыталась отреформировать политическую систему в сторону более-менее современной демократии, или после 1917, когда советский народ уже не мог принимать никакого участия в выборах вождей. Читатель dr_roylott указал на интересный пост про депутатов дореволюционной Государственной Думы от Вятской губернии:

https://olegmakarenko.ru/1905308.html?thread=755626140#t755626140

https://tornado-84.livejournal.com/257727.html

Всего за время существования Государственной Думы от губернии было выбрано 42 человека. Среди них было 14 крестьян, 5 земских врачей, 4 работника образовательных учреждений, 3 агронома, 3 рабочих, 2 работника периодической печати, 6 православных и 2 мусульманских священнослужителя, 1 мещанин, 1 помещик, 1 крупный чиновник.

Единственным дворянином-помещиком был депутат 2-й Думы Николай Валерианович Алашеев. Имел земельное владение – в селе Токмашка Елабужского уезда Вятской губернии. И надо же, Алашеев был членом Народно-социалистической партии.

2. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в России по итогам десятилетия наблюдается экономический застой:

https://lenta.ru/news/2020/07/11/zastoy/

По словам Кудрина, если официальный прогноз о падении ВВП на пять процентов сбудется, то средний темп роста экономики за последние десять лет составит всего один процент. «Это очень мало, это исторически мало, чтобы за десятилетие мы так мало росли», — посетовал экономист.

Он отметил, что у России имеются инструменты для высокого роста экономики, однако соответствующих решений не принимается. «К сожалению, мы стоим, мы сегодня в застое», — констатировал глава Счетной палаты.

Средние темпы роста в 2010-х годах действительно были невысоки, и можно по-разному это характеризовать. Но сравнивать это с застоем 1970-х годов представляется явно некорректным.

Советский застой наблюдался на фоне высоких цен на нефть, державшихся после нефтяного шока 1973 года, когда арабские страны резко ограничили поставки нефти из-за Войны Судного дня в Израиле:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Нефтяной_кризис_1973_года

У нас же за последние 10 лет нефтяные цены дважды серьёзно обвалились.

Кроме того, в 2010-м году Россия ещё не успела до конца оправиться от мирового кризиса 2008-2009 годов, в 2014-2016 годах мы столкнулись с новым кризисом из-за известных событий, а в нынешнем 2020 году всю планету накрыл коронакризис. СССР в 1970-е, насколько мне известно, не сталкивался с подобными проблемами.

Наконец, в 1970-е Советский Союз имел гораздо больше возможностей как для экстенсивного развития (население страны росло), так и для интенсивного догоняющего развития (СССР сильно отставал от западных стран по благосостоянию на душу населения).

В последнее десятилетие, за исключением 2014 года, население у нас оставалось примерно на одном и том же уровне, а количество рабочей силы и вовсе сокращалось. В плане уровня жизни, значительную часть дистанции, отделяющей нас от стран Запада, мы уже пробежали.

С учётом всех этих обстоятельств, показатели роста России в 2010-х годах выглядят вполне объяснимо.

3. Историк жалуется на варианты ответа о причинах коллективизации, которые Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) ожидает получить от выпускников на ЕГЭ. Похоже на то, что в ФИПИ окопались убеждённые сталинисты, которые считают трагедию коллективизации благом для крестьян:

https://www.facebook.com/labauris/posts/10222823589649390

Неприятнее всего удивил в этот раз вопрос о причинах коллективизации, а точнее предлагаемые ФИПИ варианты ответа на него.

Вопрос звучит так:

«В конце 1920-х гг. руководство СССР изменило свою политику по отношению к деревне. Укажите название политики, которая стала осуществляться с этого времени по отношению к деревне. Приведите не менее двух причин этих изменений».

Две причины – что может быть проще?

Сталинское «усиление классовой борьбы по мере строительства социализма»?

Марксово неприятие крестьянства как потенциально враждебного класса, постоянно рождающего капитализм?

Доктринальные основы коммунизма, предполагающие уничтожение крестьянства, как неподконтрольной государству стихийной среды, для последующего формирования на его месте закрепощенного аграрного пролетариата?

Банальная потребность бандитской власти в грабеже своей «внутренней колонии» для последующей закупки за рубежом целых отраслей тяжелой (и военной) промышленности?

Нет, это всё не то.

По версии ФИПИ, т.е. по логике государственной политики в сфере исторического образования, причины коллективизации были таковы:

1. Во второй половине 1920-х гг. советское руководство во главе с И.В. Сталиным приняло курс на индустриализацию, что требовало создания крупных коллективных хозяйств, которые смогли бы обеспечить город сельскохозяйственной продукцией.

[Даже как-то и комментировать это сложно, если учитывать, что почти вся экспроприированная у крестьян продукция шла на экспорт, за сущие копейки в условиях тяжелейшего мирового кризиса и падения цен. Тогда как в советских городах потребление с 1930 по 1941 год неуклонно сокращалось.]

2. В конце 1920-х гг. советское руководство столкнулось с кризисом хлебозаготовок и «хлебной стачкой» со стороны зажиточной части деревни, что подтолкнуло его к ужесточению своей позиции в отношении крестьян.

[Ну тут хотя бы все ясно – чёртовы кулаки во всем виноваты, не хотели свой хлеб задаром отдавать – получите коллективизацию, поделом, законно и логично.]

3. Среди части крестьян отмечалось недовольство новой экономической политикой, и они были готовы поддержать коллективизацию.

[Тут, признаюсь, самое время было всей комиссией раскрыть рот и развести руками. Я лично первый раз такой аргумент встретил. Он бесподобен, наконец-то все для нас встало на свои места. Крестьяне сами мечтали о колхозном рае, и сами желаемое получили, какие тут могут быть вопросы?]