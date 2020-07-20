Жизель Бундхен отказалась от подарков на свой день рождения в пользу помощи планете

20.07.2020, 19:55, Разное

Закатывать дорогие вечеринки и устраивать модные приемы в честь своего дня рождения уже давно не модно – а в период пандемии еще и не безопасно. Свою альтернативу пышному торжеству предложила Жизель Бундхен, которая отмечает сегодня 40-летие. В честь круглой даты модель решила, что полезнее будет не получать подарки, а подарить их самой – и анонсировала, что собирается высадить 40 тысяч деревьев в дождевых лесах Амазонии в Бразилии. Об этом Жизель сообщила своим подписчикам в Instagram:

20 июля, как многие из вас знают, у меня день рождения. И не просто день рождения – поверить не могу, что мне исполняется 40 лет. Я чувствую, что начинается новая глава моей жизни, и хотела бы отметить это значимое событие особенно, поэтому я решила посадить 40 тысяч деревьев. Я уже занималась этим на протяжении нескольких лет для самых разных проектов и успела понять, что высадка деревьев – лучший способ отдать обратно все, что мы берем у матери Земли. Мы с моей семьей собирались заняться этим в дождевых лесах Амазонии в честь моего юбилея, но, как мы с вами знаем, сейчас это невозможно.

Жизель Бундхен

Жизель Бундхен с мужем Томом Брэди и детьми

А затем мне пришла в голову другая идея. А что если я помогу другим людям посадить там деревья? Я уже поговорила с семьей и друзьями, и все они вместо подарков мне будут сажать деревья. Таким образом мы все возместим свой ущерб планете. Если вы также вдохновились нашим примером, то сами сможете присоединиться к нам и оставить свой след в Амазонии.

В публикацию Жизель также добавила фотографии со своих прошлых высадок саженцев – на некоторых снимках Жизель помогают ее супруг Том Брэди и дети, 10-летний Бенджамин и 7-летняя Вивьен. А через несколько часов Жизель добавила к своему призыву рассказ о том, как она сама посетила Амазонию. Первый раз она оказалась там в 2004-м, а уже два года спустя принимала участие в первом проекте по высадке деревьев с организацией ISA. Эта же компания помогала Жизель осуществить задуманное и сейчас:

Я была удивлена, когда узнала, что то, что я начала в 2006 году, в итоге привело к зарождению настоящего банка семян, помогло восстановить свыше 6600 гектаров земли и принесло стабильный доход местным жителям. Я счастлива, что мое дело живет.

Жизель Бундхен в Амазонии