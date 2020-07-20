Диетолог Тамила Арсеньева назвала 5 поднимающих настроение продуктов

20.07.2020, 19:53, Разное

Диетолог Тамила Арсеньева назвала 5 полезных для организма и поднятия настроения продуктов. Вещества, содержащиеся в них, способствуют выработке эндорфинов, дофамина и серотонина, считающихся гормонами счастья.

Для улучшения настроения эксперт рекомендует регулярно употреблять бразильский орех, богатый селеном. Минерал важен для обеспечения гормонального баланса, ведь его недостаток может стать причиной появления апатии, депрессии, повышенной нервозности. Чтобы избежать таких проблем, достаточно есть в день по три ореха.

Диетолог включила в список устрицы, содержащие цинк, активизирующий обмен веществ и работу головного мозга. Употребление морепродукта положительно влияет на выработку аминокислоты под названием тирозин, позволяющей избавиться от нервного напряжения.

Бананы богаты триптофаном, пищевыми волокнами и полезными углеводами. В продукте также есть витамин В6, магний, калий, кальций, железо, селен, аскорбиновая кислота, клетчатка. Благодаря регулярному потреблению бананов стабилизируется кровяное давление, улучшается самочувствие.



Чечевица также положительно воздействует на состояние нервной системы, ведь она является кладезем фолиевой кислоты, железа и медленных углеводов, активизирующих выработку серотонина. Этот вид бобовых помогает нормализовать уровень сахара в крови, отметила Тамила Арсеньева. Благотворно отражается на настроении потребление темного шоколада с высоким содержанием какао. С помощью 40 граммов популярного лакомства в день можно существенно снизить уровень гормона стресса.