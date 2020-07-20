 

“Мой первый мот”: Анастасия Решетова рассердила подписчиков долгожданной покупкой

20.07.2020, 19:53, Разное

Популярная модель Анастасия Решетова, являющаяся супругой известного рэпера Тимати, разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, на котором похвасталась долгожданной покупкой – мотоциклом. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.
После рождения в октябре 2019 года своего первенца Ратмира, известная модель сейчас все чаще находит моменты для того, чтобы уделять время своим увлечениям. Решетова регулярно публикует фотоснимки, демонстрирующие её заботу о сыне, однако периодически в её микроблоге появляются публикации о её личном досуге: она увлекается спортивными тренировками, любит позировать в роскошных и стильных нарядах, обожает красавица и своего домашнего питомца. В свежем же посте знаменитость решила поделиться с подписчиками радостью от нового увлечения. На фото она показала внушительного вида черный мотоцикл, “позирующий” на фоне шикарной иномарки. “Когда ожидание будет слишком томительным… Мой первый мот”, – таким пояснением сопроводила снимок звезда подиума.

Стоит отметить, что такое хобби Решетовой пришлось по душе далеко не всем её фолловерам. Часть из них усомнилась в адекватности такого увлечения для красотки, а одна из подписчиц рассержено поспешила напомнить модели о факте её материнства: “Маленький ребенок, а ей мото. Потом с асфальта будут собирать по кусочкам!”. Впрочем, более “либеральные” посетители микроблога просто напомнили супруге Тимати о повышенной предосторожности и необходимости применения шлема. В целом же поклонники одобрили пристрастие любимицы: “Отличное приобретение!”, “Удачи вам!”, “Сколько адреналина в одном фото”. К слову, за несколько часов публикация набрала более 50 тысяч “лайков”.





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