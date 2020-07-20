 

В квартире на Рублевском шоссе обстреляли полицейских

20.07.2020, 19:53, Новости дня

Полиция проводит проверку по факту стрельбы в квартире на Рублевском шоссе, где хозяин дома по ошибке начал стрелять в полицейских, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В ГУ МВД сообщили, что 18 июля девушка 1996 года рождения познакомилась с мужчиной 1973 года рождения. Он предложил ей поехать на Рублевское шоссе к нему домой, где они провели время вместе, а спустя ночь не смогли выйти из квартиры, не обнаружив ключи, передает РИА «Новости».

Девушка позвонила в полицию. Она сообщила, что противоправные действия к ней не применялись, однако они не могут выйти из квартиры, так как пропали ключи.

«Когда прибыл наряд полиции, владелец квартиры, подумав, что в квартиру пытаются проникнуть посторонние, произвел два выстрела в дверь», – сообщили в пресс-службе.

Когда мужчина понял, что за дверью находятся полицейские, он положил пистолет. Никто не пострадал, проводится проверка.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07 / В Одессе начали поднимать затонувший танкер Delfi

21.05 / Тульский губернатор поддержал работавшую в бикини медсестру

10.06 / Актер Ефремов устроил смертельное ДТП, в ТКГ по Донбассу вошли четыре представителя ОРДЛО. Главное за день

11.06 / Путин поручил определить сроки начала детского летнего отдыха

19.05 / Украина достойно прошла первый этап карантина

10.06 / Россия выразила готовность расширить диалог с США по Сирии

02.07 / Совет Безопасности ООН принял резолюцию о прекращении огня в связи с COVID-19

17.06 / На белорусского блогера Тихановского завели новое уголовное дело

04.07 / Украинские спасатели за три недели восстановили 146 домов мирных жителей в прифронтовой зоне на Донбассе

22.05 / Бывший муж Лолиты отреагировал на сообщения о госпитализации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска