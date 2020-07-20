Мнение: Письмо: “Была спонтанная, смелая, честная”

20.07.2020, 19:50, Разное

В качестве подготовки к тесту, который будет в это воскресенье, а продажа мест в пятницу, письмо разберем.

Рапана легче всего узнать по тому, что они не видят своих щипцов. Даже самых больших.

Никаких багов не видят, никаких щипцов. Даже если рапан хочет схитрить и пишет, что видит баги, он их не видит или видит совсем не там и не те.

Рыба видит свои щипцы частично и даже убирает. Но не все. Потому что локус контроля смещается то и дело и границы плывут.

А рапан щипцов своих в упор не видит.

Проследим за этим в письме.

anaelialive

Здравствуйте, уважаемая эволюция.

Пишу с надеждой попасть на разбор.

Зациклилась на безнадёжных отношениях, не могу отцепиться мыслями.

Мне 26, дважды разведена, есть дочь от первого брака, 5 лет.

С И. нас познакомила общая знакомая почти 3 месяца назад. Ему 27, разведен, детей нет.

ОЗ примерно одинаковая: у меня своя квартира (подарили родители)+квартира для дочери в ипотеке(сдаю, плачу сама, первоначальный взнос тоже полностью мой), машина (наследство от дедушки), 2 высших, хорошая работа, внешние данные в порядке. У И. квартира в другом городе в ипотеке (не сдаётся), хорошая работа (зп выше моей, думаю, но цифры не знаю), в моем городе квартиру ему снимает работодатель, авто нет, магистратура, симпатичный.

У нас общие интересы: любим пешие походы, велопоходы, играем на гитаре, поем. Физ подготовка у него лучше (не то чтобы я совсем слаба, для девушки нормально), поёт и играет лучше в разы.

Как произошло то, что произошло не совсем понимаю.

Сближались постепенно, сначала при живом насыщенном общении дал понять, что не отошёл от развода, не знает чего хочет. Я не липла. Первая не писала, никуда не звала. Он писал почти каждый день, каждые выходные куда-то ходили, вдвоем или с компанией.

(Если парень оправдывается и объясняет, почему он никак не может сближаться с автором, значит ее “не липла” это шутка короны)

В один из дней он лежал на веранде у друзей и вытянул руку, приглашая меня в объятия. С этого постепенно начался физический контакт, потом начали спать. Секс не инициировала, инициировал он.

(Представьте себе, сколько она уже нависала над ним, если ему хватило жеста – протянуть руку, чтобы она прыгнула на него)

Мне интересно проводить с ним время, много смеемся, есть о чем поговорить. Я говорила много комплиментов, он – нет.

(Кроме плохого мы, что им есть о чем поговорить, здесь еще комплименты-щипцы, которыми она тянула из него ответные. Понятно, как выглядели бы комплименты без щипцов?)

Я очень старалась общаться без щипцов и скалок, получалось долго, месяца 2. Не сдержалась недели 3 назад перед моим отьездом, когда после очередного похода он сказал, чтобы я попросила своего отца смазать цепь на велике (перед походом смазывал ее И., но мы мыли велы в реке и смазка смылась). Сначала я ответила просто “ага”, но через час выдала, что меня это напрягло, и как я должна об этом просить “папа, я катаю и трахаюсь с И. но цепь смаж, пожалуйста, ты”, так что ли? Он сказал, что действительно не подумал и что смажет перед следующим походом, наверное. Потом тему перевели.

(Если до этого он еще спал с ней изредка, после этого перестал совсем. Потому что с удивлением узнал, что хоть она и ждала от него секс всегда и даже тянула, оказывается он ей за этот секс еще и должен. А автор и не сомневается, что секс налагает на мужчину обязанность быть ей папой. У рапанов романтика – всегда инцест, мамины конфетки и папиковы дочки)

На утро я от него поехала на работу, он работает сейчас из дома и рабочий день начинается на час позже моего. Вставать не стал, только когда я дверь позвала закрыть. Обычно я ночевала у него перед походами, он вставал раньше и готовил завтраки. Я сделала вывод, что делал он это больше для себя, чем для меня, раз перед работой не стал, не знаю, насколько я в этом права.

(А она каждый завтрак им приготовленный в шкатулку клала, насобирала много. И теперь чувствует себя обворованной. Видите, она его не только папой считает, но и мамой)

Весь день я была расстроенная, не очень работоспособная, что меня в этом всем больше всего и пугает. Мне порой кажется, что вся жизнь проходит как бы фоном, а вот эта линия стремненьких отношений- главная. Было дело, когда я забыла заказать ребёнку новый матрас на фоне своих переживаний. Это не страшно, я сделала это чуть позже, но мне не нравится, что вся остальная жизнь остаётся в тени моих размышлений “о нас”.

Эмпатии от него мало. Бывшую жену называл “женой” в разговорах, частенько упоминал. Однажды я попросила не говорить со мной о ней, так как мне больновато это слышать, действительно не говорит больше.

(Стремненькие отношения, в которых ей больноватенько. Но виноват в этом кто-то другой, а не ее липкость. И посмотрите. Она его доит и щипцует, но эмпатии нет у него. Рапан только одну эмпатию понимает: когда ему готовы стать мамой)

Пару недель назад он начал ходить к психотерапевту по поводу своего развода.

(И сообщил ей об этом, чтобы она его не трогала. Песня Мертвого Жука. Хотя наверное он думает, что его досада на нее и его растущий плюс как-то связано с разводом, а не с ее щипцами)

Развелись мы примерно в одно время. Я о бывших не говорю вообще. Один раз рассказали друг другу под виски вводную, что, почему, когда, и я больше не поднимаю такие темы, а он – да.

С дочкой моей гуляли дважды, вроде негатива по этому поводу нет.

Когда гуляли вдвоем или компанией, периодически подходит обнять-поцеловать. Причем, когда я инициировала физический контакт- отдаляется, заметила сразу, поэтому не проявляла инициативы, но с радостью отзывалась на его.

Вложения материальные были от него очень небольшие: билеты в электричках, мороженное, пирожки и прочее в походах. Один раз я ему такой набор покупала.

(Весь эксель перед нами вытрясла. Не густо там, что и говорить. А вот была бы у него эмпатия, он бы и вкладывался и секс инициировал и вообще весь был бы к услугам автора)

Сейчас в наших встречах был перерыв 3 недели. Одни выходные не смогли увидеться, а потом я уехала в отпуск с дочкой. Я очень надеялась, что разлука как-то сдвинет динамику, но нет. Писал в отпуске каждый день.

По приезду заехала с небольшими гостиницами и вернула рюкзак, который брала у него. Никакого физического контакта не было, сидели за столом, болтали о том, кто где был и что делал.

Отключили свет, он зажёг свечи, но акцентировал внимание на том, что романтик вынужденный. Я была там не долго, через три часа уехала. Все три часа очень живо общались.

(Онегин боится, что автор воспользуется отключенным электричеством и набросится на него)

Договорились пойти в поход на выходных. Поход состоялся вчера.

В электричке сели на противоположные лавочки, так и ехали. Потом просто общались, шутили, никакого физического контакта не было. Потом на красивых видовках стал обнимать, делали селфи по его инициативе. На самой мощной видовке опять подсел. Долго сидели, поглаживая друг друга. Поцеловались по его инициативе. Долго, нежно.

(Видите уверена, что если руками не хватать, то с ее стороны нет щипцов. А то что она все время ждет, тянет и считает его инициативы, это не щипцы)

Потом пристроился сзади, массировал плечи. Я начала диалог:

– как ты классифицируешь то, что мы делаем?

-отдыхаем

– а в целом? Это дружба такая?

-типа да

-типа да? Так не пойдет. Нужно или всегда держать дистанцию, или определяться, чего ты хочешь в жизни.

Выдержал паузу.

-тогда лучше держать дистанцию

-тогда да.

(Подстерегла момента и выплеснула на него жуткое что-то. Здесь и Училка с дом и Штурман с гору. Что-то совершенно блевотное и позорное для себя вылила парню на голову)

Продолжал массировать. Немного посидели, говорю, пойдем дальше.

Ну и все, без кислых мин, с шутками еще пол дня бродили.

(Найдите среди фото-мемов лицо автора, без кислой мины, с которым она бродила полдня и шутила)

Потом нас подбросили на кабриолете до ближайшего города. Чудом напросились, было весело. Оттуда вызвали такси в наш город. На электричку опоздали. Я перевела деньги за все: такси, кофе, электричка. (В такси спросила, сколько ему перевести, он вот так сказал).

(Она и здесь не видит щипцы. Перевела бы молча за все, что он потратил на нее. Еще лучше сама бы платила тоже, но хотя бы просто считала. А она спросила: сколько? Ему было неприятно озвучивать цифру)

От жд вокзала отвезла его домой, оставила у него свой велик (кое-чего плохо работает, он ранее сам предлагал отремонтировать. А цепь я сама смазала, объяснил как). И все, уехала домой.

(Немножко все-таки использовала его. Он ведь добровольно сам предлагал)

Чувствую себя, как будто обьелась говна.

(Автор, без как будто)

Я была, по моим ощущениям, спонтанная, смелая, честная, очень большими усилиями не пропускала щипцы и скалки и получилось все вот так.

(Почему же хорошим девушкам так не везет?)

Не понимаю его. Конечно, он видел, что я влюблена. Зачем тогда было сегодня гладить меня, нежно тереться об меня щекой и целовать подбородок, если отвечать взаимностью не было в планах? Про секс онли мне все понятно, а тут секса не было месяц почти и вот так все получилось.

(Секса не было месяц, хотя он знал, что она хочет. И решил во время прогулки сделать ей приятное. А она наручники из кармана и протокол)

Но самое главное, я все время кручу это в голове. Плохо работаю. Не могу убрать мысли отсюда. Физически я могу заниматься другими вещами, но мысли всегда “онем”.

(Она и правда думает, что “самая главное” – это ее нужда)

Очень надеюсь, что Вы поможете увидеть мои ошибки.

Спасибо за все, что Вы делаете.