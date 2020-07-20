Британия приостановила соглашение с Гонконгом об экстрадиции

20.07.2020, 19:48, Новости дня

Власти Великобритании после принятия в Китае Закона о национальной безопасности Гонконга немедленно приостановили действие соглашения с Гонконгом об экстрадиции.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб отметил, что решение останется в силе, пока Лондон не убедится в отсутствия злоупотреблений Законом по отношению к лицам, экстрадируемым из Великобритании в Гонконг, передает «Интерфакс».

Напомним, ранее США отменили экономические привилегии для Гонконга, также был подписан указ о привлечении Китая к ответственности.

МИД Китая заявил, что Пекин введет санкции в ответ на принятие в США закона «Об автономии Гонконга».