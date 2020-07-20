Личное: Подлюшата

20.07.2020, 19:45, Разное

Почему меня да и многих из вас отвращают «навальнята», выходящие «гулять»? Называя свои недопротесты прогулками, они тупо ссут. Ссут заявить громко и чётко о том, за что и против чего они выступают.

Любого нормального человека трусость всегда отворачивает. Всегда.



Фото: Соцсети

Некоторые наши публичные особи повели себя подобно ссыкливым «навальнятами».

Так, например, Ксюшка Бородина и Нюрка Семенович накануне голосования по поправкам запилили в Инстаграм фоточки своих тушек на фоне избирательных участков.

«Что в этом плохого?» — спросите вы. Отвечу: подписи этим их фотографиям лично у меня вызвали брезгливое отвращение.

В этих подписях не упоминается ни сам процесс голосования, ни какое бы то ни было отношение Ксюшки и Нюрки к поправкам в Конституцию. Обе пиарят какой-то левый конкурс на «фотку в вашем лучшем луке» (цитата из Инстаграма Бородиной).

Как это понимать? Занесли бабло за пиар поправок, а заявить громок и чётко: «Я — за» кишка тонка? Что за голимая «джинса» из прошлого века? Что за неуважительное отношение к собственной аудитории?

Такое ощущение, что и Бородина, и Семенович держат своих подписчиков за дебилов, которые схавают любое говно, присыпанное сахарной пудрой лицемерия. Жуткий фотошоп страшных морд и анфакбл туш, безмолвный призыв голосовать за поправки по типу «Фоточку запилила, но ничего не сказала! А, значит, я — не при делах!»

Что за бесхребетное угодничество и нашим, и вашим? Что за мерзкая трусость, в конце концов?

Мои дорогие, не уподобляйтесь этим двум кошёлкам. В век эскортограмного лицемерия сделайте всё, чтобы не утратить себя.

Идите по жизни честными и отважными. Именно это привлечёт к вам людей, а трусливое подлюшачество, которое демонстрируют и Бородина, и Семенович, и «навальнята», лично у меня вызывает одно желание: раздавить. Раздавить, как вонючего клопа.

А теперь посмотрите на себя непредвзято. Как оцениваете свои честность и смелость по десятибалльной шкале?