Личное: Подлюшата
20.07.2020, 19:45, Разное
Почему меня да и многих из вас отвращают «навальнята», выходящие «гулять»? Называя свои недопротесты прогулками, они тупо ссут. Ссут заявить громко и чётко о том, за что и против чего они выступают.
Любого нормального человека трусость всегда отворачивает. Всегда.
Фото: Соцсети
Некоторые наши публичные особи повели себя подобно ссыкливым «навальнятами».
Так, например, Ксюшка Бородина и Нюрка Семенович накануне голосования по поправкам запилили в Инстаграм фоточки своих тушек на фоне избирательных участков.
«Что в этом плохого?» — спросите вы. Отвечу: подписи этим их фотографиям лично у меня вызвали брезгливое отвращение.
В этих подписях не упоминается ни сам процесс голосования, ни какое бы то ни было отношение Ксюшки и Нюрки к поправкам в Конституцию. Обе пиарят какой-то левый конкурс на «фотку в вашем лучшем луке» (цитата из Инстаграма Бородиной).
Как это понимать? Занесли бабло за пиар поправок, а заявить громок и чётко: «Я — за» кишка тонка? Что за голимая «джинса» из прошлого века? Что за неуважительное отношение к собственной аудитории?
Такое ощущение, что и Бородина, и Семенович держат своих подписчиков за дебилов, которые схавают любое говно, присыпанное сахарной пудрой лицемерия. Жуткий фотошоп страшных морд и анфакбл туш, безмолвный призыв голосовать за поправки по типу «Фоточку запилила, но ничего не сказала! А, значит, я — не при делах!»
Что за бесхребетное угодничество и нашим, и вашим? Что за мерзкая трусость, в конце концов?
Мои дорогие, не уподобляйтесь этим двум кошёлкам. В век эскортограмного лицемерия сделайте всё, чтобы не утратить себя.
Идите по жизни честными и отважными. Именно это привлечёт к вам людей, а трусливое подлюшачество, которое демонстрируют и Бородина, и Семенович, и «навальнята», лично у меня вызывает одно желание: раздавить. Раздавить, как вонючего клопа.
А теперь посмотрите на себя непредвзято. Как оцениваете свои честность и смелость по десятибалльной шкале?
Источник: Лена Миро
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