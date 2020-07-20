Названы группы лекарств, способствующие набору веса во время менопаузы

20.07.2020, 19:43, Разное



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У женщин в период менопаузы сравнительно часто откладывается лишний жир в брюшной полости. Он является фактором риска различных проблем со здоровьем, в первую очередь – сахарного диабета и болезней сердца. Новое исследование показало, что как минимум частично в появлении этой нездоровой жировой массы виноваты лекарства, которые женщины принимают после наступления климакса. Научная работа опубликована в журнале Menopause.

Нежелательный набор веса – побочный эффект приема многих лекарств, которые назначают для лечения сахарного диабета, сильного воспаления, гипертонии и депрессии. Речь о препаратах групп бета-блокаторов, кортикостероидов, антидепрессантов, а также инсулине. Ученые сообщают, что, в то же время, женщины, страдающие от лишнего веса, чаще вынуждены принимать эти лекарства.

Ученые проанализировали данные крупного исследования «Инициатива здоровья женщин» (Women’s Health Initiative). Они фокусировались на связи между приемом лекарств, которые могут способствовать увеличению массы, и динамикой веса участниц исследования в течение трех лет.

Первичные замеры в начале исследования показали, что прием хотя бы одного препарата из указанных групп связан с увеличением веса и объема талии. Оба показателя росли по мере увеличения количества принимаемых лекарств. Наибольший риск увеличения веса за время наблюдения был у тех, кто принимал антидепрессанты или инсулин или комбинацию бета-блокаторов с антидепрессантами.

Результаты этого исследования важны в первую очередь для врачей, указывают ученые. Они должны очень тщательно выбирать лекарства женщинам, которые достигли менопаузы. В частности, необходимо убедиться, действительно ли требуются именно эти лекарства (способствующие отложению жира) или их можно заменить более безопасными аналогами.

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