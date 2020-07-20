Мнение: И глумится горбатый главарь

20.07.2020, 19:42, Разное



Михаил Дегтярев

И сразу следом – еще один пример удивительно бессмысленного, то есть – чисто бюрократического подхода: Путин наконец-то утратил доверие к Фургалу (принципиальный момент – на кой черт Фургалу его доверие, если его ИЗБРАЛИ?)… и предложил пост врио губернатора Дегтяреву из Госдумы. Таким образом, сбывается мечта Жириновского, чтобы “область оставалась под контролем ЛДПР”. А для местных жителей – происходит и акт откровенного абсурда: какой Дегтярев? Кто это?! Какая еще ЛДПР, они в гробу видали эту “партию”! Верните Фургала!

Дегтярев – уроженец Самары, последние годы – москвич. К Хабаровскому краю никакого отношения не имеет, скорее всего – никогда там не бывал даже в качестве туриста. Для путинской “вертикали” в назначении Дегтярева есть и логика, и даже некая уступка Центра оказавшимся чересчур буйными дальневосточникам: вот же, мол, черти: вы ж хотели губернатора от ЛДПР? Ну так вот вам еще одного оттуда, со справкой, смотрите, у него даже печать на лбу – ЛДПР! Всё теперь? Успокоились? Смотрите – мы же идем вам навстречу, хотя могли бы и печень по асфальту!

Проблема в том, что режим настолько одряхлел и выпал из реальности, что принимает собственноручно созданные фантомы за что-то существенное. Как я уже писал, ЛДПР – не партия, и к Хабаровску, как и ко всей прочей России, сие условное образование никакого отношения не имеет. Это лишь бренд, который Фургал ИСПОЛЬЗОВАЛ. Тень, которая внезапно ожила и хочет стать королем.

На деле хабаровчане, понятно, избирали не “представителя ЛДПР”, а конкретно Фургала, который у них СВОЙ – представитель семьи, поселившейся в тех краях еще в 19 веке, один из 10 детей в очень многодетной и дружной семье МЕСТНЫХ, бывший врач-терапевт… и возможно, представитель другой “семьи”, в другом смысле слова (знакомом по романам Марио Пьюзо) – но, опять же, Семьи местной. Укорененной. Кто такой им всем, протестующим 10-й день подряд, некто Дегтярев? Ах, он “от Жирика”? А “Жирик” кто такой?

Уже сам арест Фургала стал, судя по всему, большой ошибкой Кремля; но арестовать, а потом поставить на его место “рекомендованного Жириком” – это, видимо, ошибка в кубе.

Хотя есть и еще один вариант: глумление. “И глумится горбатый главарь”. Бузите? Беспорядки нарушаете? Ну мы вам тогда вместо вашего убивца конченого дебила подсунем. Из этого… да… тоже от ЛДПР!! Ха-ха-ха! Вы же хотели ЛДПР? Получите, он сейчас там у вас науправляет! А если что – с нас взятки гладки: вы ж хотели – вы и терпите! Ха-ха-ха! Бгггг!!! А были бы вы паиньками, мы б вам, глядишь, кого-то и поприличнее бы нашли… Чубайса, например

(уходят, заливисто хохоча)