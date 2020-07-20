 

Мнение: В Керчи заложили 2 новых УДК проекта 23900

20.07.2020, 19:35, Разное

В Керчи официально заложили два новых УДК проекта 23900 (до 1000 человек десанта и до 75 единиц техники, 20+ вертолетов, 6 катеров).
Называться будут "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко". Вариант с "Севастополем" и "Владивостоком" не прокатил.
Кроме УДК в Керчи, на других верфях сегодня заложили еще две атомные подводные лодки в Северодвинске ("Воронеж" и "Владивосток" (!)), два фрегата проекта 22350-II ("Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов") в Питере, два ледокола и тральщик. Суммарно в районе 100 000 тонн водоизмещения. Прилетевший в Керчь Путин также заявил, что согласно госпрограмме вооружений, до 2027 года флот РФ должен иметь в своем боевом составе до 70% новых боевых кораблей, так что на ближайшие годы это не последняя массовая закладка. Может быть и до полноценного авианосца дело дойдет. Стоит отметить, что согласно прошлогодним заявлениям, до 2027 года планировалось ввести в состав флота 176 боевых и вспомогательных судов.

Для керченского "Залива" этот проект серьезное подспорье – завод будет загружен работой на ближайшие годы + наверняка появятся новые рабочие места. Ну а в перспективе один из УДК войдет в состав Черноморского флота, расширив его возможности как на Черном море, так и при операциях в Средиземном море, что наверное даже более актуально, учитывая постоянное присутствие РФ в Восточном Средиземноморье.

На Украине уже стандартно выразили протесты по поводу происходящего в Крыму.

Для тех, кто не в курсе, кто такие Рогов и Москаленко.

Иван Рогов – http://www.hrono.info/biograf/bio_r/rogov_iv.php
Митрофан Москаленко – http://novodevichiynecropol.narod.ru/06/moskalenko_mi.htm

Источник: Colonel Cassad





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