“Как будто весна”: Постройневшая Ольга Серябкина очаровала подписчиков романтичным образом

20.07.2020, 19:30, Разное

Популярная певица Ольга Серябкина разместила на своей странице в Instagram фотоснимки, на которых она позирует в весьма романтичном образе. Публикация знаменитости вызвала массу восторженных отзывов от подписчиков.

Опубликованный коллаж состоит из двух фотоснимков, на которых Ольга Серябкина изображена облаченной в короткое легкое белое платье с мелким цветочным принтом. Крой платья открывает взору зрителя обнаженные плечи, зону декольте и бедра красотки. В то же время, нежный стиль наряда и распущенные длинные волосы формируют очень романтичный образ исполнительницы, традиционно демонстрирующей в своем микроблоге более урбанистические, а порой и откровенно пикантные ассоциативные формы. Фоном же снимков послужили яркая зеленая трава и бело-желтые цветы. К слову, на фото визуально создается впечатление, что поп-звезда заметно постройнела. “Backyard (В саду)”, – таким лаконичным слоганом сопроводила красавица свой пост.

Оригинальный стиль фотокомпозиции не оставил равнодушными фолловеров хозяйки аккаунта: публикация получила большое количество восторженных отзывов. “Какая красота!”, “Самая лучшая!”, “Как будто весна! Очень красивая, Оль!” – восхитились своей любимицей поклонники. За считанные часы пост набрал более 45 тысяч “лайков”.