 

Россия и Узбекистан задумались о создании совместного авиалоукостера

20.07.2020, 19:30, Новости дня

Россия и Узбекистан обсудили возможность создания российско-узбекского лоукостера для авиаперевозок пассажиров и грузов, сообщила пресс-служба Минтранса России.

«Стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание взаимодействию в сфере воздушного транспорта. В частности, была обсуждена подготовка к подписанию соглашения между Федеральным агентством воздушного транспорта и Агентством гражданской авиации о сотрудничестве в области летной годности. Кроме того, говорилось о возможности увеличения количества рейсов между двумя странами и создания российско-узбекского лоукост-авиаперевозчика для перевозки пассажиров и грузов», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы ведомства.

Уточняется, что второе заседание подкомиссии по сотрудничеству в сфере транспорта Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Республикой Узбекистан состоялось в режиме видеоконференцсвязи. Российскую сторону возглавил первый заместитель министра транспорта – руководитель Росавиации Александр Нерадько, узбекскую – министр транспорта Республики Узбекистан Эльер Ганиев.

Тем временем в РФ «Аэрофлот» решил поставить на свои основные маршруты, кроме дальнемагистральных, лоукостеры авиакомпании «Победа», что позволит снизить цены на билеты на 30%.





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