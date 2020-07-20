 

Поклонники Глафиры Тархановой заподозрили ее в беременности

20.07.2020, 19:30, Разное

Глафира Тарханова в своем личном микроблоге в Instagram опубликовала снимок, на котором запечатлена в ярком платье морковного цвета и с кудрями на голове. Поклонники заподозрили актрису в очередной беременности.
В описании под снимком Глафира Тарханова поразмышляла о различиях Москвы и Санкт-Петербурга, и о энергии каждого города. После поездки в северную столицу РФ актриса видит разницу в архитектуре, широких проспектах, тротуарах, и даже в рекламных слоганах городов. Однако поклонники обратили внимание на новый образ и смену прически любимой артистки, отметив, что ей к лицу подобные изменения. Внимательные пользователи Сети заметили изменения в фигуре актрисы, а именно, округлившийся животик. «Пятый ребеночек на подходе? Искренне вас поздравляем», – комментировали снимок подписчики. Некоторые из фолловеров решили, знаменитость просто неудачно выбрала ракурс, из-за чего ее живот выглядит увеличенным. Также поклонники предположили, возможно после самоизоляции актриса немного набрала вес.

Сама Глафира Тарханова никак не отреагировала на высказывания поклонников, которые очень ждут ее объяснений.





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