 

Хирург-онколог Константин Титов объяснил, почему вакцины от рака неэффективны

20.07.2020, 19:09, Разное

Хирург-онколог Константин Титов объяснил, почему существующие вакцины от рака являются неэффективными. Это связано с отсутствием специфических антигенов в раковых клетках, на которые необходимо подействовать препаратом.
По словам доктора медицинских наук, применение вакцины для лечения онкологических заболеваний не имеет успеха, так как эффективность разработанных лекарств – не более 5%. Это означает, что пользы от борьбы с опасной патологией с использованием вакцины ожидать не следует.

Константин Титов в беседе с ведущими радиостанции “Говорит Москва”, акцентировал внимание на том, что причиной неэффективности вакцины от рака стоит считать отсутствие антигена, существенно отличающегося от здоровых клеток организма. При наличии данного элемента на раковых клетках можно было бы применять вакцины и получать положительный результат. Препараты использовались на последней стадии многих заболеваний, однако их воздействие на патогены ничего не дало. Именно поэтому исследователи и медики не рекомендуют в качестве терапии рака вакцинирование.





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