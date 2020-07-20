Генсек ООН назвал масштабный конфликт Баку и Еревана катастрофой

20.07.2020, 19:08, Новости дня

Если конфликт Армении и Азербайджана станет полномасштабным, это будет катастрофа, генсек ООН Антониу Гутерреш призывает страны к сдержанности, сообщил официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

«Генсек с глубоким беспокойством следит за напряженностью, сохраняющейся между Азербайджаном и Арменией. Он призывает к максимальной сдержанности – полномасштабный конфликт между этими двумя странами будет катастрофой», – передает его слова РИА «Новости».

12 июля обострилась ситуация на армяно-азербайджанской границе, где произошло вооруженное столкновение. Тогда погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, пять человек получили ранения. Армения утверждает, что сбила 13 азербайджанских беспилотников и подбила три азербайджанских танках.

Боестолкновения продолжаются, газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом.



