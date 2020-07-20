Мнение: Новый мировой язык, число заключенных по странам и трудности получения господдержки

20.07.2020, 19:01, Разное

1. Хоть Китай и является главной экономикой мира, хоть население Китая и превышает миллиард человек, народ всё равно почему-то не спешит штудировать иероглифы, предпочитая старый добрый английский. Коллега genby полагает, что это временно, что годы доминирования английского уже сочтены:

https://genby.livejournal.com/838794.html

Нишу международного языка после французского чуть не занял немецкий, можно сказать что до 1940 немецкий был международным языком в науке. Но все его достижения перечеркнул 1940 год, как впрочем и для французского языка. С 1945 по сегодняшний день в качестве международного вышел английский.

Что будет дальше? Рано или поздно, если ничего не случится экстраординарного, международным языком станет испанский. Слишком большая доля и растущая доля в мировом населении испаноязычна. Рано или поздно Бразилия (португальский) и США (английский) перейдут на испанский. И тогда, я читал оценки к 2300-2700 году, мир станет испаноязычным. Но пока борьба продолжается и, как ни странно, сейчас на сцену в качестве второго международного эдакой мягкой силой выходит русский язык. Русский язык в качестве международного в 2015 обгоняет немецкий.

Как можно определить долю национального языка? Анализом статистики использования языков контента для веб-сайтов среди миллиона самых посещаемых сайтов мировой сети:

https://w3techs.com/technologies/history_overview/content_language/ms/y

2. США по-прежнему с большим отрывом лидируют по числу заключенных среди всех стран мира:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/kolichestvo-zakliuchennyh-po-stranam-mira-ssha-i-tailand-v-liderah-5ee21f6be8c14c4c3e0ed1fe

Всего, по данным на 2020 год, в мире в тюремном заключении находятся более 10,5 миллионов человек или 138 человек в пересчете на 100 тысяч жителей планеты. Из этого количества в местах лишения свободы США находится 2,12 миллионов человек (около 20% всех заключенных в мире). Расходы на данную систему в США составляют около 80 миллиардов долларов.

Для сравнения, в России под заключением находятся 511 тысяч человек, В Бразилии 746 тысяч, а в Таиланде почти 368 тысяч.

Впрочем, и России есть пока ещё куда сокращать своё тюремное население. Если 2 миллиона – это 20% от глобального числа узников, то 500 тысяч – это 5%. При населении России в 2% от общемирового это, пожалуй, всё же многовато.

3. Российские предприятия жалуются на трудности в получении господдержки, а в некоторых случаях даже собираются отказаться от уже полученной:

https://www.kommersant.ru/doc/4399186

Во многом сложность связана с отчётностью, которую компании вынуждены предъявлять различным ведомствам. При этом проблема не в том, что они не хотят разглашать какие-то секретные сведения – просто они в принципе не собирают такую статистику даже для себя.

Что делать государству в данном случае, непонятно. Отказывать важным предприятиям в поддержке – нехорошо. Снижать требования, раздавать деньги без проверок и отказываться от общего курса на рост информатизации экономики – тоже плохо.