 

У Екатерины Климовой на безымянном пальце заметили золотое кольцо

20.07.2020, 18:53, Разное

Екатерина Вуличенко в своем личном микроблоге в Instagram в Stories опубликовала видеоролик, на котором показала Екатерину Климову, поправляющую что-то на запястье правой руки. Поклонники сразу заметили золотое кольцо на безымянном пальце звезды «Бедной Насти».
За плечами Екатерины Климовой три брака. В союзе с первым супругом, школьным другом Ильей Хорошиловым появилась на свет дочь Елизавета, однако актриса рассталась с возлюбленным в 2004 году. Вторым супругом Климовой и отцом ее двоих сыновей – Матвея и Корнея стал Игорь Петренко. Актеры в течение практически десяти лет были счастливой парой. От третьего брака с актером Гелой Месхи родилась наследница Изабелла. Теперь поклонники размышляют о предстоящем или уже свершившемся замужестве любимой актрисы, тем более, что сама она в последнее время предпочитает не распространяться о своей личной жизни.

Климова признается, все браки потерпели крах по причине ее огромной увлеченности работой, карьерой и съемками, в то время как большинство мужчин желают видеть возле себя жену-хозяйку.





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