Ученые рассказали о влиянии физических тренировок на психологическое состояние

20.07.2020, 18:53, Разное

Китайские исследователи в ходе исследования выявили, что физическая активность обладает способностью обеспечивать существенную терапию при наличии стресса или тревожного состояния. Кроме того, исследователи из Поднебесной информировали о необходимых временных промежутках такого воздействия в зависимости от типа активности.

Отправной точкой исследования стала негативная тенденция, которая стала наблюдаться в мире в течении последних месяцев на фоне пандемии коронавируса. Так, по информации американских экспертов, только в Соединенных Штатах, согласно опросам, уровень стрессов и тревожных состояний возрос на 380%. Данный процесс обусловлен боязнью людей заразиться и заболеть болезнью, имеющей очень тяжелые последствия. В свою очередь ученые, представляющие Университет Цинхуа (Пекин, КНР), на основании результатов своей научной работы заявили о том, что наилучшим способом избавиться от отрицательных эмоций или тревожных ожиданий является проявление физической активности. Примечательно, что подтверждающий данную гипотезу научный эксперимент был проведен среди студентов, как раз выражающих беспокойство по поводу возможности заболеть COVID-19.

К слову, исследование китайских ученых стало, в своем роде, уникальным, так как его результаты, в отличие от аналогичных научных работ, являлись “измеримыми”. Дело в том, что исследователями были более-менее четко определены временные промежутки для достижения посредством физической активности необходимого терапевтического эффекта. В частности, “легкая” физическая нагрузка (несложная уборка дома или прогулка) способна снизить уровень депрессивного состояния за 108 минут, а “умеренная” нагрузка в виде быстрой ходьбы – за 80 минут. Наилучшим же терапевтическим эффектом, как выяснилось, обладают активные спортивные упражнения – бег, аэробика, командные игры или быстрое плавание. По словам специалистов, такие тренировки способны “уничтожить” стресс всего за 45 минут. Об этом пишет издание Inc.com.