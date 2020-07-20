Копия верна: Гвинет Пэлтроу снялась вместе с дочерью в рекламе одежды Goop

20.07.2020, 18:50, Разное

Работоспособности 47-летней Гвинет Пэлтроу можно только позавидовать. Трудилась она даже во время самоизоляции, привлекая к процессу всю семью. Так, чтобы продвинуть новую коллекцию одежды своего lifestyle-бренда Goop – G Label July Core Collection, актриса попросила сняться вместе с ней в рекламе свою дочь, 16-летнюю Эппл, а камеру дала в руки мужу Брэду Фэлчаку. Саму линейку Пэлтроу придумала во время отдыха в Хэмптонсе.

Гвинет Пэлтроу и Эппл на отдыхе Гвинет Пэлтроу и Эппл в рекламе GoopЭто то, что G Label делает лучше всего. Вещи, в которых вы будете чувствовать себя комфортно, но которые при этом выглядят действительно круто и элегантно,- рассказала о коллекции Гвинет, отметив, что у нее в линейке есть собственные фавориты – например, брюки:

Отличный базовый гардероб, взгляните хотя бы на эти широкие брюки. При их создании я вдохновлялась дизайнерской моделью, которую носила несколько лет назад, они просто невероятны.

Особое место в коллекции занимает деним, вещи из которого выполнены в ретро-стиле, но с современными деталями:

Наряды созданы из винтажного мягкого денима, который немного растягивается, но при этом держит форму. Джинсы из 90-х, прямая юбка из 70-х – бессменная классика. Носить их можно с каблуками, сандалиями или босиком, как моя дочь Эппл.

Гвинет Пэлтроу и Эппл в рекламе Goop Напомним, одной из последних премьер на сайте Goop, не считая коллекции одежды, стали свечи под названием “Пахнет, как мой оргазм”, которые были выпущены аккурат после свеч с запахом вагины. Парфюмерная композиция свечи состоит из нот грейпфрута, нероли, спелых ягод черной смородины, чая ганпаудер и абсолю турецкой розы.