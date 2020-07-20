 

В СК рассказали, как Фургал избежал преследования милиции

20.07.2020, 18:48, Новости дня

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал после убийства бизнесмена Евгения Зори в 2004 году оказывал влияние на высокопоставленных милиционеров, чтобы избежать преследования, информирует Следственный комитет.

«Следствию стало известно, что после убийства предпринимателя Евгения Зори на первоначальном этапе его расследования в качестве подозреваемых в совершении этого преступления задерживались Фургал и его деловой партнер Николай Мистрюков. Задержание обосновывалось показаниями свидетелей и другими материалами следствия об их причастности к смерти предпринимателя. Однако, спустя двое суток, оба были отпущены на свободу, а уголовное преследование в последующем в отношении них было прекращено в виду отсутствия достаточных доказательств», – сообщается на сайте СКР.

Отмечается, что собранные СК данные свидетельствуют, что Фургал, на тот момент крупный предприниматель и депутат, «оказывал серьезное влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников милиции».

«Те, в свою очередь, информировали его о предварительном следствии, что позволяло принимать меры по сокрытию его причастности к преступной деятельности. Оказывалось давление на лиц, чьи показания в 2004 году имели значение для следствия. При составлении протокола допроса одного из фигурантов в написании фамилии Фургала по странной случайности была допущена ошибка», – заявили в СК.

Кроме того, в официальные базы учета не были внесены данные об уголовном преследовании Фургала и Мистрюкова.

Напомним, экс-глава Хабаровского края был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, причастной к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца по делу о покушении на убийство и организации убийств, он находится в СИЗО «Лефортово».

Следственный комитет сообщает, что есть неопровержимые доказательства вины Фургала.

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