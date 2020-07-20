 

В Крыму назвали украинский МИД филиалом «Цирка дю Солей»

20.07.2020, 18:48, Новости дня

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец прокомментировал протест МИД Украины в связи с визитом российского президента Владимира Путина в Крым.

«Уже давно складывается четкое впечатление, что украинский МИД – это филиал «Цирка дю Солей». Чиновникам как-то надо оправдывать свое существование и они, вместо того, чтобы заниматься реальными проблемами украинских граждан, устраивают соревнование на самое глупое заявление. Особенно смешны эти взмахи кулачками и топанье ножками, как разбалованные карапузы, на которых взрослые не обращают внимание», – передает его слова РИА «Новости».

Чегринец добавил, что киевские власти должны признать очевидное, что Крым – часть великой России, и так будет всегда.

Ранее МИД Украины выразило протест из-за «незаконного» визита Путина в Крым.

В понедельник Путин посетил Керчь, где посетил завод «Залив». Он отметил, что бывшее украинское руководство вынуждено было больше забирать у Крыма, чем вкладывать в него.





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