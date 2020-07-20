Мнение: Анонс 19-го теста

20.07.2020, 18:42, Разное

26-го июля будет новый тест.

У нас больше недели до него. Мы успеем разобрать земные типы имиджа, посмотрим на задания 18-го теста, чтобы увидеть, насколько понимание стало лучше.

И начнем готовиться к новому тесту.

Структура нового теста будет такая.

Вы прочитаете четыре истории, без финала. Четыре завязки. Финалы после теста расскажу.

Одна история будет рапанья, другая рыбья, третья нерыбья, четвертая рыбацкая.

В историях будут отражены поведение, речь, рефлексия и имидж ГГ.

Чем-то истории будут похожи, но разница между ними будет вот такая: ноль границ, плохие границы, нормальные, очень хорошие.

Вам нужно будет определить какая из четырех историй рыбацкая.

И затем ответить на пять вопросов, то есть выбрать ответ из трех вариантов.

Если вы изначально выбрали рапанью историю, все ответы ваши будут ноль.

Если выбрали рыбью историю, за некоторые ответы будут начисляться небольшие баллы.

Если выбрали нерыбу, баллы будут выше.

Если выбрали рыбака, у вас есть возможность за каждый правильный ответ получить по 20 баллов.

Рапанья история отличается от рыбацкой как небо и земля.

Рыбья чуть меньше, но тоже очень, нерыбья отличается, но мало.

Наверняка будут те участники, которые выберут вместо рыбака рапана. Надеюсь будут и те, кто выберут рыбацкую историю и ответят на многие или все вопросы верно.

Результатом теста, и успешного и неуспешного его прохождения, будет новое понимание логики рыбаков и нерыб.

И того, как возникают события в поле, которые принято считать случайными.

После теста вы должны начать понимать это лучше, и на логическом уровне и на эмоциональном.

Но мы постараемся и время до теста использовать эффективно.

Начнем прямо сейчас.

Я хочу увидеть, насколько вы понимаете отличия рыб от рыбаков.

Не пишите общие слова. Приводите конкретные примеры. Сравнительного характера.

Рыба так, рапан так, нерыба в той же ситуации вот этак, а рыбак вот так. Или просто рыба и рыбак.

Приводите ситуации из блога или моделируйте сами. Любой материал, главное – ваш анализ.

Дату теста исправила, опечаталась. Тесты у нас в воскресенье всегда.