Оксфордская вакцина против COVID-19 показала многообещающий результат в очередной фазе исследования

20.07.2020, 18:40, Разное



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Испытания вакцины против коронавируса SARS-CoV-2, разработанной учеными Оксфордского университета (University of Oxford) показали, что препарат стимулирует выработку антител и Т-клеток, необходимые для защиты от инфекции. Его результаты были опубликованы в журнале The Lancet. Власти Великобритании уже сделали заказ на выпуск 100 миллионов доз препарата.

Клинические испытания вакцины с участием 1077 добровольцев показали, что препарат вызывает сильный иммунный ответ и имеет мало побочных эффектов. Т-клетки (Т-лимфоциты) вырабатываются в течение 14 дней после вакцинации, антитела — в течение 28 дней.

Ученые сочли результаты испытаний многообещающими, но предупредили, что подтвердить надежность защитных свойств вакцины можно будет только после более масштабных исследований, которые ведутся прямо сейчас. Однако Великобритания уже сделала на заказ на первую партию вакцин — 100 миллионов доз, передает BBC.

Как сообщил ведущий автор исследований, профессор Оксфордского университета Эндрю Поллард (Andrew Pollard), новый препарат представляет собой вакцину на основе аденовируса шимпанзе (ChAdOx1), который безопасен для человека. Этот вирус генетически модифицирован для кодирования шиповидного белка коронавируса. При попадании в человеческий организм он заставляет клетки вырабатывать белок коронавируса и «тренирует» иммунную систему распознавать его.

«У иммунной системы есть два способа обнаружить и атаковать патогены — реакции антител и Т-клеток. Вакцина предназначена для того, чтобы вызывать обе реакции, поэтому она может атаковать вирус, когда он циркулирует в организме, и атаковать зараженные клетки. Мы надеемся, что иммунная система будет «запоминать» вирус и будет защищать людей в течение длительного времени», – утверждает ученый.

В настоящий момент около десятка потенциальных вакцин от коронавируса проходят клинические испытания на людях в разных странах мира. В гонке за вакциной участвуют крупнейшие фармгиганты: AstraZeneca, Pfizer, BioNtech, Johnson & Johnson, Merck, Moderna, Sanofi и CanSino Biologics. В РФ разработкой вакцины занимается Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. В настоящий момент вакцина уже введена первой группе добровольцев.

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