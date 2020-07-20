Новый глава НБУ заверил, что Украина продолжит сотрудничество с МВФ

20.07.2020, 18:31, Новости дня

Национальный банк Украины будет продолжать политику эффективного сотрудничества с международными финансовыми организациями. Об этом 20 июля заявил новый глава НБУ Кирилл Шевченко, выступая перед коллективом Нацбанка. Трансляция мероприятия велась на странице Офиса президента Украины в Facebook.

“Национальный банк Украины будет оставаться последовательным и продолжать выполнять свои обязательства перед гражданами, бизнесом и государственными органами-партнерами. Хочу еще раз вас заверить, что Нацбанк будет оставаться независимой институцией. Решения и в дальнейшем будут приниматься профессионально и экономически обоснованно. Обещаю, коллеги, мы останемся технократами в хорошем смысле этого слова. Это достижение предыдущих реформ должно быть сохранено. Национальный банк продолжит политику эффективного сотрудничества с международными финансовыми организациями и иностранными инвесторами”, – заверил он.

По мнению нового руководителя, Нацбанк через пять лет “может стать региональным финансовым хабом, куда будут стремиться вкладывать долгосрочные средства инвесторы со всего мира”.

Представлення Президентом України Володимиром Зеленським Голови НБУ Кирила Шевченка. Представлення Президентом України Володимиром Зеленським Голови НБУ Кирила Шевченка. Posted by Офіс Президента України on Esmaspäev, 20. juuli 2020

16 июля Верховная Рада назначила председателя правления государственного “Укргазбанка” Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины. Его кандидатуру поддержали 332 народных депутата. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский представил Шевченко коллективу НБУ.

Предшественник Шевченко Яков Смолий был уволен 3 июля. Он подал в отставку из-за “систематического политического давления на НБУ” со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, Смолий заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.