Глава НБУ рассказал, как будет развивать кредитование

20.07.2020, 18:31, Новости дня

Национальный банк Украины будет заниматься развитием кредитования, заявил новый глава регулятора Кирилл Шевченко, выступая перед коллективом Нацбанка. Трансляция мероприятия велась на странице Офиса президента Украины в Facebook.

“Мы, как Национальный банк, должны вместе создать необходимые условия для развития кредитования реального сектора экономики. Сегодня одним из основных драйверов роста кредитного портфеля является потребительское кредитование, которое для банков является достаточно легким инструментом, но не создает положительного эффекта для экономики и населения”, – отметил он.

По словам Шевченко, для развития кредитования Нацбанк намерен “помочь сбалансировать портфели банков”.

“С одной стороны, необходимо усилить работу по снижению доли проблемных кредитов в банковской системе и улучшению качества кредитных портфелей банков. С другой стороны – ограничить использование долгосрочных ценных бумаг, которые банки покупают, используя свободную ликвидность, вместо кредитования предприятий”, – заявил глава НБУ.

Он также добавил, что Нацбанк продолжит снижать учетную ставку, что “в итоге приведет к удешевлению кредитов для конечного потребителя – заемщиков банков”.

“Мы можем сделать очень многое для того, чтобы в этот непростой период коронакризиса снизить давление на банки. Например, необходимо пересмотреть вопрос эффективности кредитных каникул. В условиях роста неплатежей по кредитам у банков связаны руки в части более активной выдачи доступных кредитов. Эти шаги позволят предприятиям реального сектора экономики получить кредитную поддержку”, – заключил Шевченко.

Представлення Президентом України Володимиром Зеленським Голови НБУ Кирила Шевченка. Представлення Президентом України Володимиром Зеленським Голови НБУ Кирила Шевченка. Posted by Офіс Президента України on Esmaspäev, 20. juuli 2020

16 июля Верховная Рада назначила председателя правления государственного “Укргазбанка” Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины. Его кандидатуру поддержали 332 народных депутата. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский представил Шевченко коллективу НБУ.

Предшественник Шевченко Яков Смолий был уволен 3 июля. Он подал в отставку из-за “систематического политического давления на НБУ” со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, Смолий заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.