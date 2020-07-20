 

Мать избитого в Дмитрове мальчика прокомментировала поступок отчима

20.07.2020, 18:30, Новости дня

Мать двухлетнего мальчика, которого накануне нашли одного на улице в подмосковном Дмитрове, объяснила, что отчим никогда при ней не бил ребенка сильно, а только «по попе».

Мужчину задержали по уголовному делу об истязании после того, как заплаканный ребенок сбежал от родителей и пришел к пункту охраны поселка при совхозе «Останкино», передает РИА «Новости».

На видео подмосковного главка МВД РФ мать заявляет, что мальчик не жаловался на побои, поэтому она не водила его к врачам. По ее словам, ребенок говорил, что «просто упал с самоката» или «подвернул ногу, бегая».

Задержанная заверила, что при ней сожитель никогда сильно не избивал мальчика, а просто «бил его по попе».

Напомним, в конце апреля в Новороссийске нашли мальчика, чье состояние со следами истязания и сотрясением мозга, как сообщили в администрации города, заставило вздрогнуть даже привыкших к работе с неблагополучными семьями специалистов.





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