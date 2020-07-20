Вашингтону посоветовали «не совать свой нос» в строительство кораблей в Крыму

20.07.2020, 18:30, Новости дня

Американским властям стоит заняться решением внутренних проблем, а не «совать нос» в чужие дела, в том числе связанные со строительством кораблей в Крыму, сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

«Какое отношение США имеют к кораблям, которые строятся в Крыму, на территории Российской Федерации? Пусть займутся своим делом. Надоело уже, что они суют свой нос везде, куда не нужно. Пусть занимаются своими внутренними вопросами и не лезут в чужие дела», – передает его слова РИА «Новости».

Так он прокомментировал заявление посольства США на Украине, которое назвало строительство Россией военных кораблей в Крыму «самовольным».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти намерены субсидировать 30% от цены судна для заказавших их на верфях в Крыму.

Кроме того, он сообщил, что заложенные в Керчи в понедельник универсальные десантные корабли получат имена «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко», а строительство серии универсальных десантных кораблей-вертолетоносцев в РФ будет продолжено после испытаний первых двух.