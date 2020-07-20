“Море лучше, чем лес”: Ученые рассказали об уникальном терапевтическом эффекте прибрежных пейзажей

20.07.2020, 18:30, Разное

Британские исследователи провели анализ ряда прошедших исследований, на основании результатов которых сделали вывод об уникальных свойствах для здоровья прибрежных районов. Выяснилось, что морские пейзажи обладают даже большим терапевтическим эффектом, чем лесная зона.

В недавно опубликованном докладе ученых, представляющих Министерство окружающей среды и продовольствия Великобритании, были освещены итоги анализа 46 научных работ. Как информируют исследователи, результаты тестирований большой группы участников свидетельствуют о том, что люди ощущают более сильный прилив энергии и чувство отдыха от посещения морских пляжей и прибрежных районов, чем от пребывания на лоне природы в лесу, парке или другой “зеленой” зоне. Более того, по словам исследуемых, пребывание у моря действует в большей степени благотворно на психическое состояние по сравнению с любыми другими субъектами живой природы. Также эксперты отметили, что жители приморских территорий имеют обыкновение чаще заниматься физической активностью, чем их визави. К слову, такой оригинальный фактор исследователи идентифицировали как “эффект голубого тренажерного зала”.

Примечательно, что степень терапевтического эффекта прибрежных районов существенно повышается при условии большей “дикости” и нетронутости указанных мест у моря. Именно этот факт позволил специалистам заявить об огромном значении защиты натуральности окружающей среды.