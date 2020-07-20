Вышел тизер сериала Федора Бондарчука “Псих” с Константином Богомоловым в главной роли

20.07.2020, 18:23, Разное

Хронометраж опубликованного ролика всего около минуты. В кадре герой Константина рассказывает некоторые факты о себе. Персонаж

сообщает, что его зовут Олег. Он психотерапевт, испытывающий удовольствие от

страданий других.

В последнее время герой сериала “Псих”

чувствует себя ужасно: жена Олега пропала без вести. Мужчина ждет возвращения

любимой и в буквальном смысле считает дни ее отсутствия. “Мне хуже, чем всем

вам вместе взятым”, – сообщает персонаж Богомолова.

Напомним, сценарий к сериалу “Псих”

написала 31-летняя супруга режиссера Федора Бондарчука, Паулина Андреева.

Теленовелла рассказывает о жизни 40-летнего психотерапевта Олега. Герой проходит

через так называемый кризис среднего возраста. Персонаж живет с не вполне

адекватной мамой, которая изводит его вспышками агрессии, также он пытается

найти супругу, исчезнувшую более года назад. Параллельно Олег берется помогать людям,

пережившим мощную психотравмирующую ситуацию. Сложная работа и навалившиеся

проблемы со временем сказываются на душевном равновесии самого героя.

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Публикация от Art Pictures (@artpictures.ru) 20 Июл 2020 в 2:01 PDT

Отметим, что роль в сериале

Федора Бондарчука стала не первой для Константина Богомолова. По словам создателя сериала “Содержанки” ранее он пробовал себя в эпизодах различных проектов, между

тем играть центрального персонажа ему доверили впервые.

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Публикация от Art Pictures (@artpictures.ru) 20 Июл 2020 в 3:54 PDT