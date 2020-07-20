Автоэксперты составили ТОП-10 самых бюджетных машин со спортивными задатками

20.07.2020, 18:17, Разное

Отечественные автоэксперты составили ТОП-10 самых бюджетных машин, отличающихся спортивными задатками. Для определения наиболее доступных авто, набирающих первую “сотню” за несколько секунд, аналитики опросили водителей разных возрастов.

Более всего российским автолюбителям пришелся по душе Zotye T600, ведь характерными особенностями паркетника являются небольшая стоимость (971 600 рублей), наличие 1,5-литрового турбо-двигателя, чья мощность составляет 150 “лошадей”. В качестве трансмиссии выступает механическая коробка переключения передач.



Второе место досталось оснащенному двигателем 1.4 TSI Skoda Rapid, а на третьем расположилась Lada Vesta Sport. Оба авто могут набирать “сотню” за 9,2 и 9,6 секунды. Далее в рейтинге – Volkswagen Polo и Skoda Octavia. Стоимость машин составляет чуть больше миллиона. Первая способна набирать скорость 100 км/час за 9,2 секунды, вторая – за 8,2 секунды.



В ТОПе доступных “железных коней” оказались также южнокерейский Kia Cerato с автоматической КПП и двигателем 1,6 литра с мощностью в 130 л. с. (9,8 секунды); Hyundai Elantra с пятиступенчатой “механикой” (9,9 секунды); французский Citroen C4 (8,1 секунды); Hyundai Elantra с механической КПП и разгоном до “сотни” за 8,8 секунды; Kia Ceed (9,2 секунды).