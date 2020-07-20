 

Кадыров ответил Помпео на включение в «черный список»

20.07.2020, 18:08, Новости дня

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на включение его в «черный список» Госдепа сообщил госсекретарю США Майку Помпео, что «принимает бой».

«Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!» – написал он в своем Telegram, опубликовав фото с двумя пулеметами.

Госдеп ранее заявил, что США вводят санкции против Рамзана Кадырова.

Сам Кадыров ранее уже говорил, что находится «во всех санкционных списках, которые существуют».





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