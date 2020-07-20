 

Прохор Шаляпин рассказал об отношениях с синоптиком Беляевым

20.07.2020, 18:08, Новости дня

Ведущий прогноза погоды Александр Беляев был очень доброжелательным человеком и постоянно говорил комплименты, рассказал певец Прохор Шаляпин, ставший новым ведущим программы.

По его словам, при первой встрече телеведущий очень тепло отнесся к нему, он был позитивным и доброжелательным человеком, передает телеканал «360».

«Всегда комплименты отвешивал моим ярким пиджакам. Они ему нравились», – добавил певец.

Как отметил Шаляпин, Беляев был настоящим профессионалом в области метеорологии, его воспринимали «как профессора».

«Я в этом плане просто ведущий – объявить текст и все. Я его даже написать не могу», – отметил он.

Шаляпин напомнил, что на НТВ Беляев вел программу раз в неделю, однако из-за проблем со здоровьем ему пришлось покинуть телеканал.

«Я его обнял. Он был как старший брат», – подытожил певец.

Ранее сообщалось, что на 72-м году жизни умер известный телеведущий прогноза погоды и синоптик Александр Беляев, который долгие годы боролся с раком. Беляев рассказывал, что в 2011 году ему сделали компьютерную томограмму и обнаружили опухоль. Тогда он бросил курить. Болезнь удалось победить, однако врачи предупредили, что она может вернуться.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.06 / Гособвинение изменило сумму ущерба по делу Серебренникова

28.05 / Кабмин уволил замминистра энергетики Рябчина. Он сказал, что о решении узнал за 20 минут до заседания

22.06 / Борьба национальных эгоизмов – кто получит вакцину, тот получит власть

27.05 / В Таджикистане увеличили пособие для малоимущих до $45 в год. Но его будут платить по очереди и только в отдельных районах

12.07 / «Норникель» сообщил о новой утечке топлива в Арктике

26.06 / Производство автомобилей в Британии рухнуло до 70-летнего минимума

12.05 / Екатерина Климова рассказала о предках – таборных цыганах и встрече с отцом после тюрьмы

16.05 / У ребенка, умершего после операции в Москве, не было коронавируса

10.05 / В Бейруте прошла совместная российско-ливанская акция в честь Дня Победы

25.05 / ВОЗ приостановила испытания двух препаратов от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска