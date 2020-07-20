Прохор Шаляпин рассказал об отношениях с синоптиком Беляевым

20.07.2020, 18:08, Новости дня

Ведущий прогноза погоды Александр Беляев был очень доброжелательным человеком и постоянно говорил комплименты, рассказал певец Прохор Шаляпин, ставший новым ведущим программы.

По его словам, при первой встрече телеведущий очень тепло отнесся к нему, он был позитивным и доброжелательным человеком, передает телеканал «360».

«Всегда комплименты отвешивал моим ярким пиджакам. Они ему нравились», – добавил певец.

Как отметил Шаляпин, Беляев был настоящим профессионалом в области метеорологии, его воспринимали «как профессора».

«Я в этом плане просто ведущий – объявить текст и все. Я его даже написать не могу», – отметил он.

Шаляпин напомнил, что на НТВ Беляев вел программу раз в неделю, однако из-за проблем со здоровьем ему пришлось покинуть телеканал.

«Я его обнял. Он был как старший брат», – подытожил певец.

Ранее сообщалось, что на 72-м году жизни умер известный телеведущий прогноза погоды и синоптик Александр Беляев, который долгие годы боролся с раком. Беляев рассказывал, что в 2011 году ему сделали компьютерную томограмму и обнаружили опухоль. Тогда он бросил курить. Болезнь удалось победить, однако врачи предупредили, что она может вернуться.