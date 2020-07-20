 

Генсек ООН призвал отказаться от популизма ради победы над коронавирусом

20.07.2020, 17:55, Новости дня

Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш подчеркнул в интервью Euronews, что пандемия коронавируса вскрыла главные недостатки современного общества — огромную пропасть между богатыми и бедными странами и нежелание помогать другим. Причём в странах, где у власти находятся популисты, ситуация развивается по наиболее драматичному сценарию, отметил Гутерреш. Он выразил надежду, что это заставит людей задуматься и сместить приоритеты от популизма в сторону солидарности и международного сотрудничества.

Число заболевших коронавирусом в мире достигло 14 миллионов человек. Печальная статистика смертности также неумолимо растёт верх. 

По словам генсека ООН, пандемия COVID-19 со всей очевидностью выявила глубокую пропасть между богатыми и бедными странами, неспособность мировых держав сообща бороться с вирусом. Вот что заявил Антониу Гутерреш в эфире Euronews:

АНТОНИУ ГУТЕРРЕШ, генеральный секретарь ООН: Для урегулирования последствий от эпидемии в сфере экономики, социальной сфере нам потребуется мобилизация очень серьёзных усилий в глобальном масштабе. Речь идёт о десяти процентах от мирового ВВП — то есть, о триллионах и триллионах долларов. В развитых странах с сильной экономикой такие ресурсы есть: в США, Европе выделяются огромные средства. Однако необходимо подумать и о других регионах планеты!

Генсек ООН напомнил, что 26 богатейших людей Земли сосредоточили в своих руках половину мировых богатств. При этом вместо солидарности во многих странах набирают силы популистские настроения.

АНТОНИУ ГУТЕРРЕШ: Большинство государств, где эпидемия коронавируса развивалась по наиболее драматичному сценарию — это страны, где у власти находятся популисты. Они оказались совершенно неспособны эффективно противостоять COVID-19. Я надеюсь, что по мере того, как вирус будет отступать, люди поймут, что в нынешней ситуации нам нужны не популистские меры, а солидарность и международное сотрудничество. 

Учитывая более уязвимое положение развивающихся стран, Гутерреш предложил обеспечить списание их долгов, а также установить специальные права заимствования для наиболее бедных государств.

Дата выхода в эфир 20 июля 2020 года. 





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