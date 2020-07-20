Глава МИД Германии заявил о необходимости РФ для Европы

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20.07.2020, 17:53, Новости дня

Европе нужна Россия, сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас после встречи с главами МИД стран Прибалтики.

«Отношения с Россией означают не только санкции и их продление. Европе нужна Россия, например, для разрешения различных конфликтов, таких, которые происходят сейчас в Сирии и Ливии. Мы должны говорить с ними, но при этом должны следовать четким принципам», – передает его слова РИА «Новости».

Он подчеркнул, что важно единство Евросоюза и согласованность внешней политики.

«Мы видим в Европейском союзе, как Китай и другие пытаются разделить европейские страны и взаимодействовать с каждой отдельно. Но мы хотели бы создать единый фронт», – подчеркнул Маас.

Он добавил, что на конференции министров иностранных дел ЕС в конце августа будет обсуждаться, как стать равноправным партнером для Китая и Соединенных Штатов, «а не мячом на игровом поле».

Ранее Маас также заявил, что Берлин не будет изменять своей позиции в отношении «Северного потока – 2».





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