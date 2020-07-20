Депутат от КПРФ выступил против сбора денег для Грудинина

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20.07.2020, 17:48, Новости дня

Представитель КПРФ в Мосгордуме Евгений Ступин высказался против того, чтобы собирать деньги для выплаты Павлом Грудининым 1 млрд рублей «Совхозу им. Ленина» по решению суда. По его словам, Грудинин – не больной ребенок, которому срочно нужно лечение за рубежом.

«Я тоже не сторонник того, чтобы собирать деньги. Честно, у меня здесь несколько отличается линия от ряда моих однопартийцев. Действительно, считаю, что в нынешней ситуации просить у людей деньги на любое предприятие – неважно, чье – для меня совестно. Не осуждаю тех, кто скидывается, но сам призывать к этому не буду. Все-таки это не больные дети, которым срочно требуется лечение за рубежом для сохранения жизни. Это немножко не та ситуация», – сообщил Ступин.

Видео его выступления опубликовано в Telegram.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что возглавляемая Геннадием Зюгановым партия КПРФ организовала сбор средств для помощи ЗАО «Совхоз имени Ленина», который принадлежит миллиардеру Павлу Грудинину. Сообщалось, что общий долг Грудинина составляет более 1 млрд 66 млн 219 тыс. рублей, собрать удалось чуть больше 19 млн рублей. При этом партия, по данным СМИ, потратила 200 тыс. рублей, выделенных из бюджета, чтобы организовать сбор средств.

В прошлом году Арбитражный суд Московской области принял решение взыскать с Грудинина более 1 млрд рублей в пользу возглавляемого им предприятия. Грудинина обвиняли в причинении предприятию убытков на сумму 2,1 млрд рублей.





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