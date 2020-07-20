Захарова заявила о сложности зеркального ответа на санкции против Кадырова

20.07.2020, 17:48, Новости дня

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что будет сложно ответить зеркально на решение Госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в «черный список».

«Будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем», – передает РИА «Новости» слова Захаровой.

Ранее в понедельник Госдеп заявил, что Соединенные Штаты вводят санкции против Рамзана Кадырова. При этом Кадыров говорил, что находится «во всех санкционных списках, которые существуют», и осталось придумать только что-нибудь «отдельно» для него.