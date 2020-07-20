 

Голодные игры: Том Круз летает на обед на частном вертолете

20.07.2020, 17:46, Разное

Для исполнителя роли спецагента Итана Ханта из франшизы “Миссия невыполнима” воистину нет ничего невозможного. И ничто – будь то лондонские пробки или ограничения на полеты – не способно помешать Тому Крузу попасть в пункт назначения. Особенно когда актер голоден и не намерен нарушать режим питания. В этом смогли вчера воочию убедиться посетители гольф-клуба в Ричмонде, когда их досугу помешал приземлившийся прямо на одно из соседних полей вертолет. Еще большее удивление гости Richmond Golf Club наверняка испытали, когда увидели пассажира транспортного средства – актера Тома Круза, который, спрыгнув на траву, направился в сторону местного заведения Grade-I на ланч.

По сообщениям очевидцев, приземление актера в тихом английском пригороде наделало немало шума. Впрочем, для Круза в Великобритании закон не писан в прямом смысле слова. В начале месяца стало известно, что он прилетел в Англию на съемки новой части “невыполнимой” франшизы, успешно миновав местные карантинные правила. После, впрочем, выяснилось, что заинтересованное в возобновлении киносъемок британское правительство само дало добро на такое поведение актера.

Том Круз в Ричмонде

Том Круз и сам – больше других членов съемочной группы – ратует за то, чтобы поскорее завершить продакшн седьмой по счету “Миссии”. Съемки картины должны были начаться еще в феврале в Венеции, но из-за введенного в Италии карантина этого так и не произошло. Затем команда фильма переместилась в Великобританию — но коронавирус вскоре пришел и туда. Теперь потерявшие столько времени (и денег) кинематографисты стараются всеми силами наверстать упущенное. По сообщениям все того же The Sun, Том Круз даже решил построить в Оксфордшире целую деревню, максимально изолированную от окружающего мира: с отдельными трейлерами для каждого члена съемочной группы (чтобы им не нужно было покидать съемочную площадку) и полным соблюдением санитарных норм. Все расходы по этим нововведениям Круз взял на себя.

Спешку актера можно понять: после окончания работы над седьмой частью “Миссии” у него в планах… покорение космоса. Вместе с компанией Илона Маска SpaceX Том Круз собирается выйти на орбиту и организовать там съемки нового фильма. Директор космического агентства NASA Джим Брайденстайн уже подтвердил, что его сотрудники сделают все возможное, чтобы первый кинопроект в космосе состоялся. Детали будущего фильма пока не известны – ясно только, что это не будет продолжением истории Итана Ханта.





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