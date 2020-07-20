 

“Бомбический кинопапа”: юная звезда фильма “Лед” в восторге от Александра Петрова

20.07.2020, 17:37, Разное

Несмотря на юный возраст, актриса уже успела принять участие в 60 картинах. Ради роли в спортивной драме юная звезда научилась кататься на коньках и роликах, а также села на шпагат. В целом работа над фильмом подтолкнула девочку к занятиям хореографией.

Вита Корниенко рассказала и о своем партере по фильму Александре Петрове. По словам девочки, она была в восторге от работы со старшим коллегой. В ленте “Лед-2” актриса исполнила роль дочери главных героев. “Саша бомбический кинопапа”, – заявила артистка.

Она отметила, что актер в некотором смысле навсегда останется ее отцом. Ей было очень комфортно и тепло во время съемок со звездой. Даже в перерывах между дублями Петров продолжал заботиться о девочке – грел, наливал чай и подбадривал.

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Публикация от Alexander Petrov (@actorsashapetrov) 10 Май 2020 в 11:54 PDT

Напомним, первая часть драмы “Лед” рассказывает о фигуристке Наде, которая после тяжелой травмы находит в себе силы вернуться к тренировкам. Режиссер картины отметил, что эта история прежде всего о любви, и уже только потом о спорте. Аглая Тарасова, которая исполнила главную роль, для съемок в картине специально училась уверенно стоять на коньках и занималась вокалом.





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