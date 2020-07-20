Ученые впервые сравнили два популярных режима интервального голодания

20.07.2020, 17:35, Разное



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Ученые из Иллинойского университета впервые сравнили эффективность двух различных интервальных диет. Действие обеих диет (20:4 и 18:6) оказалось почти идентичным. Исследование опубликовано в журнале Cell Metabolism.

Интервальным или прерывистым голоданием называют ограничение времени приема пищи: для еды выделяется определенное «окно» течение дня. Это обобщающий термин, который включает в себя различные виды диет, предназначенных в первую очередь для похудения. Их часто называют по соотношению часов «сытых» и «голодных часов в течение суток: 16:8, 18:6, 20:4. Наиболее известной считается диета 16:8, остальные исследованы гораздо хуже.

Новое исследование сравнивает диеты, которые предусматривают «окна» для питания в 4 часа (20:4) и 6 часов (18:6). В нем участвовало 58 человек, которых случайным образом распределили в три группы: каждой из этих диет и контрольную (без изменений в режиме питания).

В экспериментальных группах участников никак не ограничивали в типах пищи, которую они могут есть, но вне «окна» они не могли питаться, им разрешалось пить только воду и другие напитки без калорий.

Исследование продолжалось в течение восьми недель. Ученые наблюдали, как интенсивно участники теряют вес, как меняется у них показатели риска сердечно-сосудистых болезней: артериальное давление, уровень холестерина, триглицеридов и воспалительных маркеров в крови.

Результаты исследования показали, что разница в эффекте этих двух интервальных диет довольно мала. В обеих экспериментальных группах участники потеряли примерно 3% массы тела, они стали получать примерно на 550 калорий в день меньше. У участников из обеих групп примерно в одинаковой степени улучшилась чувствительность тканей к инсулину. В то же время, при сравнении с контрольной группой у них не было обнаружено разницы в уровне холестерина, триглицеридов и артериального давления. То есть, на большую часть маркеров сердечно-сосудистого риска диета не оказала влияния за время исследования.

Авторы исследования указывают, что их данные согласуются с результатами других научных работ. Интервальные диеты действительно могут помочь сбросить вес тем, кто не хочет считать калории.

«Также наше исследование говорит, что более длительное голодание в течение дня не дает лучшего результата», – говорит Криста Варади (Krista Varady), соавтор исследования. Она добавляет, что требуется еще много исследований, чтобы оптимизировать этот тип диеты.

Ученые также отметили, что потеря 3% веса не считается достаточно большой: эффективным называют вмешательство, которое приводит к похудению хотя бы на 5%. Они указывают, что причиной этого, вероятно, стала небольшая длительность исследования.

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