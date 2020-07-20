Иммунолог посмеялся над ношением масок на улице

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20.07.2020, 17:30, Новости дня

Риск заразиться коронавирусом на открытом воздухе минимален, нет необходимости носить маски на улице и на пляже, рассказал доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

«Есть понятие – заражающая доза, человек должен вдохнуть некоторое количество вируса, чтобы заразиться. На улице, где дует ветер, получить эту дозу сложно. Люди кашляют, выдыхают этот вирус, а ветер все уносит. На улице, на пляже ношение масок – это смешно. Другое дело – находиться в помещении при скоплении людей, там маски нужны», – передает радиостанция «Говорит Москва» его слова.

Он также отметил, что в метро, общественном транспорте нужно включать вентиляцию на полную мощность для защиты людей. Кроме того, Жемчугов добавил, что следует следить, чтобы люди не скапливались в вагонах

Иммунолог назвал способ борьбы с коронавирусом посредством обработки хлоркой уличные пространства, избыточным. По его словам, с этой задачей справляется обычная вода.

«Дезинфекция хлоркой улиц и лавочек – это смешно. Мы наоборот способствуем развитию устойчивых форм. Другое дело, просто водой мыть их нужно, смывать в канализацию пыль. Все микробы и вирусы прилипают к частицам, которые летают в воздухе – это пыль, пыльца растений», – подытожил иммунолог.





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